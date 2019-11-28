Среди основных мер: увеличение количества точек для размещения лотков легальной продукции, а также возврат полномочий правоохранительным органам в патрулировании улиц для пресечения фактов нелегальной торговли.

Как отметил на пресс-конференции председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, своеобразным катализатором для решения проблемы с нелегальной торговлей, которой уже лет 30, стали Европейские игры.

Так, перед Европейскими играми городским властям была поставлена задача убрать нелегалов с улиц, чтобы город не выглядел неприглядно. Задача была выполнена.

«После окончания игр представители нелегальной торговли решили отыграть ситуацию назад, потому что там крутятся немалые деньги, – рассказал Шумченко. – Они стали слать обращения в госструктуры с просьбой проверить легальных продавцов, например, на предмет соблюдения торгов метража торговой точки и т.д. Доходило до того, что легальных продавцов могли проверять до 4 раз в месяц».

По его словам, вышло так, что нелегальная торговля стала использовать государственные органы в своих целях, борясь с торговлей легальной.

Продали с аукциона – удалось заработать и городу

На проблему обратили внимание в РОО «Перспективе»: было составлено обращение в ряд ведомств с конкретными предложениями. В Мингорисполкоме было проведено ОКС, затем была собрана рабочая группа по данному вопросу в составе предпринимателей и представителей различных государственных ведомств.

Также по инициативе «Перспективы» власти Московского района Минска выставили на аукцион 6 мест для легальной торговли в столице. Это были места, где были большие скопления нелегалов.

«В результате только шестью предпринимателями в казну города была принесена сумма, эквивалентная 110 тыс. долларов. К слову, в столице за все время были даже случаи, когда цена за место достигала 70 тыс. долларов. Это было в Малиновке несколько лет назад», – отметил председатель РОО «Перспектива».

Шумченко отметил, что аукцион сработал не только как эффективный метод борьбы с нелегальной торговлей, но здесь получилась и экономическая выгода для бюджета города.

В свою очередь Председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин отметил, что сегодня количество точек для размещения лотков для продажи овощей и фруктов около 170, и это крайне мало.

Что предложили

Владимир Карягин заметил, что в ходе совещания рабочей группы был составлен Протокол, состоящий из 24 пунктов-предложений по решению проблемы нелегальной торговли в столице.

Так, если кратко, победить нелегальную торговлю предлагается через увеличение количества мест легальной торговли. Также предлагается выставить легальные ларьки в тех местах столицы, где находится наибольшее скопление нелегальных торговцев.

Кроме этого, необходимо предусмотреть обязательное участие правоохранительных органов в патрулировании улиц для пресечения фактов нелегальной торговли. Еще одно из предложений: увеличение штрафа за нелегальную торговлю, если нарушение совершено повторно.

Шумченко отметил, что сейчас такой штраф составляет 12,75 рублей, что весьма мало, и поэтому данный метод борьбы с нелегалами является неэффективным.

Владимир Карягин отметил, что рабочая группа передаст в ближайшее время свои наработки в Мингорисполком. Однако, как заметил Шумченко, результаты работы по борьбе с нелегальной торговлей можно будет увидеть только весной следующего года.