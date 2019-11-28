Федерация профсоюзов Беларуси рассказала о данных профсоюзного мониторинга цен на продукты питания, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе ФПБ.

С начала года отмечается рост цен на некоторые продукты ежедневного потребления. Так, в сравнении с декабрем 2018-го подорожали молоко, сливочное масло, кисломолочные продукты, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупы, фрукты и др. А вот цены на свинину, субпродукты и макаронные изделия, наоборот, снизились.

В рамках мониторинга федерация рассматривает ценообразование по всей цепочке — от производителя до розничных сетей. По словам заместителя председателя ФПБ Елены Манкевич, в каждом случае необходимо принятие упреждающих мер.