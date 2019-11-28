Дилеры прогнозируют спад продаж.

Указ № 140 «О возмещении пошлин и налогов», по которому многодетные семьи и инвалиды получили возможность пригнать машину из Европы дешевле, вступил в силу в апреле. И поначалу никакого особенного ажиотажа не вызвал. Машины по льготной растаможке тоненьким ручейком потекли в Беларусь. Но сейчас, по мнению экспертов, этот ручеек может превратиться в полноводную реку. И она может затронуть не только дилеров иномарок, но и Geely, пишет TUT.BY.

Примерно 30 процентов машин на нашем рынке — пригнанные из Европы

Удивительно, но об указе еще знают не все. Буквально на днях нам довелось пообщаться с мужчиной пенсионного возраста, который был озабочен выбором автомобиля. Новость об указе стала для него неожиданностью. И это притом, что у его дочери — многодетная семья. Разумеется, наш собеседник тут же решил, что покупать машину в Беларуси он уже не будет.

— Рынок опять штормит, он разделился на три части, — делится своим мнением о ситуации Дмитрий, который занимается комиссионной продажей автомобилей с trade-in площадки дилера китайских марок. — Первая — это здешние, как правило, дешевые авто, которые люди пытаются либо продать сами, либо сдать в трейд-ин или на комиссию, либо отдают «перекупам». Обычно это машины стоимостью около 4 тысяч рублей. Но в основном все продажи перешли в интернет-торговлю. Рынок в Ждановичах просел, а вот Малиновка укрепилась. Там все хорошо, движение идет, машины продаются и покупаются.

Вторая часть рынка, по словам Дмитрия, — это машины из России. Их все еще везут, и довольно много. Огромный рынок соседней страны предоставляет возможность выбора — это и привлекает покупателей.

— Третья часть — это свежепригнанные машины из Европы. По моим оценкам, они занимают примерно 30% на рынке, 50% — это машины внутреннего рынка, и оставшееся — машины из РФ.

Все участники авторынка отмечают, что по 140-му указу машины, что называется, поехали. Ручеек действительно превращается в полноводную реку.

Сергей Варивода, заместитель председателя БАА, отмечает, что по итогам третьего квартала с начала года ввезено уже 10 тысяч авто из-за пределов Таможенного союза. Рост составил 100%. А в целом рынок вырос на 26%. Очевидно, что ускоренный рост спровоцирован 140-м указом.

В перспективе это может ударить по дилерам и даже белорусскому Geely. Средняя стоимость ввозимого автомобиля составляет 8600 долларов. После добавления таможни и утильсбора, автомобиль вырастает в цене примерно до 12 тысяч долларов и попадает уже в сегмент бюджетных автомобилей не только российского производства, но и отчасти белорусского седана Geely Emgrand 7.

Льготников используют в качестве «вешалки»: за 100 долларов пригоняют авто на их имя

— Люди с удовольствием покупают такие машины. За пять лет отсутствия свежепригнанных машин они по ним просто соскучились. Купить за 14 тысяч долларов то, что раньше стоило 19 тысяч — уже нормально. А ведь это практически цена той же новой «бюджетки». И многие предпочитают ездить на каком-нибудь дизельном Гольфе 16-го года, чем на новом «бюджетнике». Много покупают того, что на нашем рынке в новом виде попросту отсутствует — минивэны, седаны и универсалы среднего класса, — замечает Дмитрий.

Как правило, машины завозят не конкретные потребители, а перегонщики, которые используют льготников в качестве «вешалки» — оформляют на них свежепригнанный авто. Потом он снимается с учета и выставляется на продажу. Стандартная ставка для «вешалки» — 100 долларов. Никто их не балует, желающих — переизбыток (по нашим подсчетам, всего граждан, имеющих право на льготную растаможку, — около 500 тысяч человек. — Прим. AUTO.TUT.BY).

— Есть определенная категория людей, которые самостоятельно едут в Европу за машиной. Но, как правило, пользуются услугами пригона авто. Проще купить уже снятую с учета на рынке, хоть и с переплатой 500−1000 долларов. Эти машины относительно безопасны, можно не бояться перебитых вин-номеров, банковского залога и так далее. Все эти машины возрастом от 3 до 5 лет, легко «пробиваются» через дилеров, — говорит Дмитрий.

Кроме того, 140-й указ расширил границы выбора. Если раньше без вариантов пригоняли «проходные» модели, с объемом двигателя 1,5 литра, то сейчас по льготному «тарифу» за те же деньги можно привезти машину с двухлитровым мотором. А это уже более богатая комплектация по сравнению с «базовыми» версиями с проходными моторами.

— Надо понимать, что европейские машины с лизинговых аукционов (а именно там чаще всего покупают автомобили) имеют пробег от 150 тысяч км. С меньшими пробегами — это или миф, или они стоят дорого и их никто практически сюда не везет. А при пробеге, близком к 150 тысячам километров, автомобилю предстоит глобальное ТО. И европейской фирме дешевле продать это авто с аукциона и взять новое в лизинг. А за ТО пусть платит уже белорусский покупатель. На мой взгляд, критичный пробег для нового автомобиля — это 150 тысяч километров. Люди должны это понимать. Даже если она целая, небитая и некрашенная, она могла ездить все это время по автобанам на скоростях под 200 км. И с покупкой вы получите двигатель с повышенным расходом масла или «убитую» коробку передач. Но это уже выбор покупателя — новый бюджетник или из Европы с пробегом, но другого класса, — объясняет нюансы Дмитрий.

Игроки авторынка сходятся во мнении, что 140-й указ «убивает» и так перегретый белорусский рынок. Пригнанные машины практически не уезжают в Россию, как можно было рассчитывать, а остаются на внутреннем рынке. Надежды на то, что белорусы будут их «таможить» за полцены, а россияне выстроятся в очередь, не оправдались. Не стоят.

Если идея состояла в том, чтобы помочь определенной части населения купить недорого «свежий» автомобиль из Европы, то необходимо было сразу вводить и запрет на отчуждение. А раз сразу этого не сделали, видимо, преследовались какие-то другие цели. В итоге валюта вывозится за границу. Страдают автодилеры, которые платят большие деньги в бюджет в виде налогов. Но для «перегонов» и белорусских автолюбителей — безусловное благо. Одни зарабатывают, вторые — с удовольствием тратят.