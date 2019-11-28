В Минске 27 ноября прошла последняя встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) перед саммитом в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик зявил, что ТКГ в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате, передает БЕЛТА.

Сообщается, что спецпредставитель призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы работа нормандской четверки в Париже не была потревожена боевыми действиями на Донбассе.

«В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу», — сказал дипломат.

По его словам, число нарушений режима прекращения огня продолжает колебаться.

Согласно данным ОБСЕ, после спада на прошлой неделе число нарушений в последние дни опять возросло.