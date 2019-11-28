Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася утвердили на должность генсека Организации договора о коллективной безопасности.

Как сообщает Еврорадио, произошло это 28 ноября в Бишкеке на саммите ОДКБ. Зась был приглашён на заседание глав стран в узком составе, он сидел рядом с Александром Лукашенко. Полномочия нового главы организации начнут действовать с 1 января 2020 года.

Станиславу Засю 55 лет. Он — уроженец Черниговской области Украины. Окончил Военную академию Республики Беларусь и Военную академию Генштаба Вооружённых сил РФ. Зась служил в Генштабе белорусской армии до 2008-го, когда был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности РБ. Госсекретарём он стал в 2015-м. На должность генсека ОДКБ Станислав Зась был предложен в декабре 2018-го. Все участники организации поддержали его кандидатуру, последней — Армения, которая имела претензии к Беларуси в первую очередь из-за поставок оружия в Азербайджан, но ситуация была урегулирована.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Генсек — высшее административное должностное лицо организации. Он руководит секретариатом ОДКБ.