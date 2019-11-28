Приорбанк предложил выиграть автомобиль или один из 500 призов при оформлении на семь месяцев безотзывного депозита «Пять звёзд: Скала» или «Выше.net». Сумма вклада при этом должна составлять не менее 3 тысяч белорусских рублей.

Участников игры «Удачный вклад» ожидают 50 LED-телевизоров LG и 450 смартфонов Xiaomi Redmi 7A. Главным же призом станет автомобиль Kia Rio X-line.

Чтобы претендовать на призы, достаточно с 27 ноября 2019 года по 26 февраля 2020 года оформить, например, депозит «Пять звёзд: Скала». Вклад предусматривает капитализацию процентов, возможность снятия начисленных процентов и фиксированную ставку на весь период размещения. Открыть депозит можно в любом отделении банка либо в интернет-банке.

«Для вкладчиков сложились благоприятные условия. Ставки в белорусских рублях сейчас достаточно высокие, что позволяет не только сохранить, но и приумножить сбережения. Заодно можно выиграть ценный подарок – смартфон, телевизор или автомобиль. Полагаем, что это станет дополнительным стимулом для оформления депозита. Кстати, чем больше вкладов, тем выше вероятность выигрыша», – отметили в Приорбанке.