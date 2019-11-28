Спасатели достали пьяную женщину из водоёма в Минске

Работники МЧС достали нетрезвую женщину из водоёма на акватории Слепянской водной системы, сообщает МЧС.

Инцидент произошёл 27 ноября. Около 16:32 в МЧС от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке на одном из водоёмов Минска, который расположен на акватории Слепянской водной системы в районе пр. Рокоссовского, 93.

К месту происшествия тут же прибыли спасатели. В 100 метрах от берега они обнаружили женщину.

В 17:05 работники МЧС при помощи спасательной лодки «Корсар» спасли женщину и передали её бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.