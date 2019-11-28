Сокровищница "Зеленый свод" опубликовала список украденных украшений

По данным сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант «Саксонский белый» весом более 49 карат.

Дрезденская сокровищница «Зеленый свод» опубликовала в среду, 27 ноября, список ювелирных изделий, похищенных в результате ограбления 25 ноября. Согласно документу, преступникам удалось завладеть двенадцатью ювелирными изделиями, а также несколькими драгоценными пуговицами для юбок и украшенной бриллиантами шпагой, передает DW.

Как сообщает музей, похищены были драгоценности XVIII века из трех так называемых гарнитуров, изготовленные для саксонских королей Августа Сильного и Августа III. Эти украшения состоят в общей сложности из более ста отдельных деталей, указывается в сообщении.

Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом «Саксонский белый». Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10-12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись и другие крупные бриллианты — весом в 39,5 и 21 карата.

Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карта.

По последним данным полиции, преступление было совершено четырьмя грабителями. Расследование затрудняет тот факт, что они распылили на месте преступления порошковый огнетушитель, из-за которого считывание следов оказалось чрезвычайно трудным.

Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене утром в понедельник, 25 ноября, через окно. Как показывают опубликованные в интернете кадры камер видеонаблюдения, преступники разбили выставочную витрину с помощью топора. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле, который они позже подожгли в одном из близлежащих подземных гаражей. Само ограбление длилось всего несколько минут.

По данным музея «Зеленый свод», точный ущерб от ограбления оценить невозможно, поскольку представленные в нем ювелирные украшения не имели продажной стоимости. В то же время немецкие СМИ сообщают, что общая стоимость украденных драгоценностей может составлять один миллиард евро.