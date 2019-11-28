Таблоид The Sun узнал о грядущей «смене эпох» в британской монархии, — возможном отречении от трона королевы Елизаветы II, пишет Росбалт.

Ее Величество правит Британией с 1952 года, однако уже в ближайшее время может передать корону своему сыну Чарльзу.

По данным источников газеты, Елизавета намерена приурочить отречение к своему 95-летию. Официально об этом планируют объявить в течение 18 месяцев.

Косвенным подтверждением грядущих перемен журналисты называют тот факт, что принц Чарльз все чаще замещает свою мать на официальных мероприятиях.