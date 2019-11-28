Питерский «Зенит» приблизился к цели выхода в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. В среду вечером на своем поле питерцы всухую обыграли «Лион» – 2:0 и поднялись на второе место в группе G.

Еще одна важная новость прошедших игр Лиги чемпионов по футболу связано с именем Лионеля Месси. Знаменитый аргентинец установил очередной рекорд в матче против дортмундской «Боруссии»: эта игра стала для него 700-й в форме «Барселоны» во всех турнирах. Примечательно, что за 700 матчей он забил 613 мячей.

Еще один рекорд он установил в матче с «Боруссией», который «Барса» выиграла со счетом 3:1. Месси забил один из голов. И, как оказалось, стал самым результативным игроков в Лиге чемпионов, которому удавалось поражать ворота разных клубов. На счету Месси – 34 команды, голы которым он забивал в Лиге чемпионов.

Группа Е

Генк — Зальцбург — 1:4 (Самата, 85 – Дака, 43, Минамино, 45, Хван Хи Чхан, 69, Холанд, 87).

Ливерпуль — Наполи — 1:1 (Ловрен, 65 – Мертенс, 21).

Положение команд: Ливерпуль — 10 (5), Наполи — 9 (5), Зальцбург — 7 (5), Генк — 1 (5).

Группа F

Барселона – Боруссия Д – 3:1 (Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 – Санчо, 77).

Славия – Интер – 1:3 (Соучек, 37 – Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81).

Положение команд: Барселона — 11 (5), Интер — 7 (5), Боруссия Д — 7 (5), Славия — 2 (5).

Группа G

Зенит – Лион – 2:0 (Дзюба, 42, Оздоев, 84).

Лейпциг – Бенфика – 2:2 (Форсберг-п, 90+6; Пицци, 20, Винисиус, 59).

Положение команд: Лейпциг — 10 очков (5 игр), Зенит — 7 (5), Лион — 7 (5), Бенфика — 4 (5).

Группа Н

Валенсия – Челси – 2:2 (Солер, 40, Пулишич, 50 – Ковачич, 41, Васс, 82).

Лилль – Аякс – 0:2 (Зиеш, 2, Промесс, 59).

Положение команд: Аякс — 10 (5), Валенсия — 8 (5), Челси — 8 (5), Лилль — 1 (5).