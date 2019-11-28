На бирже 28 ноября опять было жарко: российский рубль взлетел до максимума почти за 20 месяцев. Доллар оказался на максимуме за 7,5 месяца, а евро подорожал до максимального значения почти за полгода, пишет select.by.

Если вчера белорусский рубль девальвировался к валютной корзине на 1,21%, то сегодня он подешевел всего на 0,67%. Но и это очень много. Так, например, за период с августа по октябрь среднее изменение стоимости валютной корзины составило 0,02% в день.

С начала ноября значение валютной корзины выросло на 2,55%. Это максимальное значение за 230 дней (почти 8 месяцев).

Доллар подорожал уже восьмой раз подряд. Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже его курс улетел вверх на 0,0178 BYN до 2,1135 BYN/USD — максимума за 232 дня.

С начала ноября курс американской валюты вырос уже на 0,0618 BYN.

Курс евро вырос уже десятый(!) раз подряд. Если за первые семь дней этого тренда на укрепление европейская валюта подорожала на 0,0115 BYN, то за последние три дня её курс взметнулся на 0,0595 BYN.

По итогам сегодняшних торгов евро подорожал на 0,0180 BYN до 2,3286 BYN/EUR и оказался на максимуме за 168 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0180 BYN до 3,2984 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже шестой раз подряд.