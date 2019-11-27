С 27 ноября стартует акция Госавтоинспекции «Лучший тюнинг для машин ― установка зимних шин», автовладельцам советуют переобуть зимние шины на авто, не дожидаясь первого дня зимы.

С целью предупреждения ДТП в зимних условиях с 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция по всей республике проводит акцию «Лучший тюнинг для машин ― установка зимних шин», а также Единый день безопасности дорожного движения, который пройдет 29 ноября, сообщает Sputnik.by.

Зимняя резина устанавливается на всех колесах транспортного средства и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. За неиспользование зимних шин предусмотрен штраф до 0,5 базовой величины. Если шины на автомобиле есть, но высота рисунка протектора уже стерлась, штраф составит до 1 базовой величины (25,5 рубля). Повторное нарушение спровоцирует штраф от 2 до 5 базовых.