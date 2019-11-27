Академия Яндекса открыла набор на бесплатный онлайн-курс по iOS-разработке. Помимо видеоуроков слушатели смогут приходить в минский офис Яндекса, чтобы обсудить решения задач и задать вопросы наставникам.

Всем слушателям Яндекс выдаст компьютеры с macOS, которые понадобятся для учёбы. За два месяца они смогут освоить необходимый для iOS-разработки язык Swift и создать приложение под присмотром опытных сотрудников Яндекса — создателей Метрики, Толоки и других сервисов.

Курс подойдёт для разработчиков любого уровня, которые ещё не делали мобильных приложений под iOS, но знают азы программирования. Чтобы усвоить программу курса, необходимо владеть хотя бы одним объектно-ориентированным языком, например Java или C++.

Отбор на курс пройдёт с 15 по 25 декабря. Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 12 декабря по ссылке https://forms.yandex.ru/surveys/10016289/ и выполнить тестовое задание. По его итогам десять лучших кандидатов поступят на курс и получат шанс на стажировку в Яндекс после обучения.