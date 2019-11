После 36 лет заключения суд освободил трех жителей американского штата Мэриленд, осужденных за убийство, которое они не совершали, сообщает polit.ru со ссылкой на BBC News.

Maryland trio set free after being wrongfully jailed for 36 years https://t.co/tUhCMFPkVr

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2019