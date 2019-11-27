После 36 лет заключения суд освободил трех жителей американского штата Мэриленд, осужденных за убийство, которое они не совершали, сообщает polit.ru со ссылкой на BBC News.

Maryland trio set free after being wrongfully jailed for 36 years https://t.co/tUhCMFPkVr — BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2019

В 1983 году в Балтиморе суд приговорил к пожизненному заключению троих 16-летних подростков – Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса. Их обвинили в убийстве выстрелом в шею 14-летнего Девитта Дакетта, который шел на занятия в школу. У него также украли куртку университета Джорджтауна. Смерть Девитта получила широкое освещение в прессе: это была первая стрельба ученика со смертью в балтиморской государственной школе.

Дело было возобновлено в 2019 году по запросу Честната, который нашел новые доказательства невиновности всех осужденных. После их освобождения государственный обвинитель Балтимора Мэрилин Мосби заявила, что Честнат, Стюарт и Уоткинс были осуждены из-за неправомерных действий полиции и прокуратуры.

В ходе повторного расследования выяснилось, что полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, которые доказали вину другого человека, который умер в 2002 году. Сейчас все свидетели судебного разбирательства, которые обвиняли подростков, уже отказались от своих слов.

«Я не думаю, что сегодня это победа, это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это», – отметила Мэрилин Мосби. По ее словам, запущена новая программа – «Воскресение после освобождения», которая будет оказывать услуги по реабилитации невинно осужденных людей, включая поддержку образования, психического и физического здоровья.