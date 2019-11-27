При обсуждении вопросов, связанных с интеграцией Беларуси и России в Союзном государстве, на первом плане обычно находятся дорожные карты интеграции и взаимные экономические претензии. Однако при этом остаются в стороне особенности экономических стратегий двух стран, которые мешают их развитию.

В первую очередь это касается России, потому что страна обладает колоссальными богатствами, но использовать их не умеет, да, особенно, и не стремится. Это было продемонстрировано на состоявшемся на прошедшей неделе очередном форуме «Россия зовет!», организованном «ВТБ Капитал». На нем члены правительства России и лично президент России Владимир Путин обменялись соображениями о том, как им развивать экономику страны, из которых стало ясно, что управлять экономикой они не умеют.

Антон Силуанов признался, что не умеет управлять и эффективно расходовать бюджетные средства

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме первым делом рассказал о достижениях «В последнее время мы добились хороших макроэкономических устойчивых показателей: инфляция, курс, золотовалютные резервы, снижение процентных ставок». Это правда, но не вся правда. Он не сказал, за счет чего все это достигнуто, хотя это известно: за счет отправки значительной части доходов бюджета в резервы, что привело к сокращению доходов населения и стагнации экономики.

Более того, отказываться от такой политики истощения страны Антон Силуанов не собирается, а поднять экономику, по его мнению, должны какие-то инвесторы, для которых он стремится создать комфортные условия. Это, по его словам, реформа контрольно-надзорной деятельности, защита и поощрение капиталовложений, создание конкурентной среды, улучшение делового климата и нацпроекты.

Таким образом, отдать народу заработанные страной деньги он не планирует, если не считать нацпроекты. Но и тут засада: осуществлять нацпроекты, которые предложил президент Владимир Путин, правительство на самом деле не собирается. Так, глава Минстроя РФ Владимир Якушев на форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» сообщил, что количество разрешений на жилищное строительство в стране сокращается, поэтому в текущем году, наверное, объемы жилищного строительства еще вырастут, а 2021-2022 годы будут сложными. А вице‑премьер РФ Виталий Мутко еще в августе сообщил, что объемы ввода жилья на ближайшие два года могут быть заморожены на достигнутом в 2018 году уровне в 75,3 млн. кв. м. Примерно так же обстоят дела и с другими нацпроектами. Чиновники пока на этом не акцентируют внимание, так как Владимир Путин требует от них выполнения нацпроектов. Наверное, не хотят огорчать президента раньше времени.

В нацпроекты не особенно верит и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, правда, по другим причинам: «Я сегодня с таким определенным скепсисом к этому отношусь. Не в том, что нацпроекты не будут выполнены, — они имеют хорошую позитивную цель, нагрузку, достаточно четко сформулированы по целям и по финансам, но их масштаба недостаточно для разворота всей экономики. Поэтому пока я вижу, что потенциал роста будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно без дополнительных изменений». Спасение он видит в приватизации.

Правда, одновременно Алексей Кудрин указал и настоящую причину проблем российской экономики – низкие бюджетные расходы и плохое государственное управление: «В этом году федеральный бюджет не использует свои ассигнования и назначения на 1 трлн. рублей. То есть в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн. рублей. Сэкономлены условно, потому что там есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн. рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления».

Антон Силуанов согласился с Алексеем Кудриным насчет госуправления и попробовал оправдаться, заявив, что правительство не тратит деньги, потому что не может сделать это эффективно: «Да, действительно, есть проблемы в управлении, но можно ли было их потратить? Можно. Были бы это эффективные траты? Нет».

Эльвира Набиуллина созналась в том, что ЦБ не умеет прогнозировать

К перечню того, что не умеют делать российские чиновники, еще один пункт добавила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что ЦБ ошибся с прогнозом инфляции и не понимает, как расходуются средства бюджета: «Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки в бюджетных расходах – мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наши решения по ставке. Если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки». Она тоже, как и Антон Силуанов, ждет инвесторов, для которых и стремится снизить инфляцию.

Эльвира Набиуллина отметила, что «Мы находимся в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития. И это – база для так необходимого ускорения темпов экономического роста». И подчеркнула: «Финансовая и ценовая стабильность — это первые, если хотите – «нулевые» условия для роста».

Но о том, что аккумулированные правительством ресурсы изъяты из экономики, что практически остановило ее рост, она не сообщила. Она, кстати, выступает против расходования резервов и считает, что их надо аккумулировать и дальше.

Таким образом, руководство России не понимает, за счет чего оно обеспечило финансовую стабильность в стране, не в состоянии реализовать нацпроекты, не умеет эффективно тратить бюджетные деньги, не понимает, как эти деньги тратятся, и не умеет прогнозировать. Этот список того, чего не умеет и не знает правительство и ЦБ можно было бы продолжить.

Как ни странно, Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» одобрил такую деятельность своих подчиненных. Он даже оправдал ошибки ЦБ: «Некоторые эксперты говорят: ЦБ мог бы к этим 6,5% ключевой ставки прийти значительно раньше, где-то в первом квартале текущего года. Но Банк России проводит самостоятельную политику. Он имеет на это право и пользуется этим правом в полном объеме. Я не могу не согласиться с Банком России в том, что у нас очень много непрогнозируемых рисков».

Оказывается, Банк России копит резервы потому, что не может прогнозировать риски, то есть не понимает, что происходит не только в российской, но и в мировой экономике. Это еще один показатель непрофессионализма ЦБ.

Несмотря на явное служебное несоответствие российских финансистов, Владимир Путин поставил отличную отметку своим подчиненным: «И правительство, и Банк России с точки зрения проведения ДКП и макроэкономической политики – их оценка, безусловно, удовлетворительная. По трехбалльной системе это будет отлично». Трудно как-то комментировать такую оценку. Пожалуй, можно согласиться с троечкой, но только не по трехбалльной, а по десятибалльной системе.

Кристин Лаггард против Эльвиры Набиуллиной

Чтобы понять особенности действий руководства России, можно сравнить мнение главы российского ЦБ с мнением бывшей главы МВФ Кристин Лаггард, которая недавно возглавила Европейский Центробанк. Свою первую важную речь о политике ЕЦБ она произнесла 22 ноября на банковской конференции во Франкфурте.

Она, как и российские чиновники, говорила о необходимости увеличения бизнес-инвестиций и производительности труда. Но в отличие от Эльвиры Набиуллиной, она сказала, что денежно-кредитная политика ЕЦБ будет поддерживать экономический рост, но при этом следует одновременно задействовать другие направления политики для стимулирования экономического роста. То есть экономику, по ее мнению, должен поддерживать как ЕЦБ за счет низких ставок, так и правительства за счет роста бюджетных расходов. Эльвира Набиуллина придерживается прямо противоположной позиции: российский ЦБ экономку посредством денежно-кредитной политики не поддерживает и не собирается это делать, а наращивать надо не госрасходы, а валютные резервы.

Все это в истории России уже было. Есть что-то загадочное в том, что руководство России в разные периоды ее истории делает практически одну и ту же ошибку. Царь Николай II верил в самодержавие и дворянство, обирая народ и создавая благоприятные условия для дворянства. КПСС верило в какую-то мировую революцию, ожидало победы пролетариата во всем мире, обирая народ страны ради финансирования мировой революции и создавая условия для членов КПСС. Нынешнее руководство России твердо верит в каких-то иностранных инвесторов и новое дворянство – собственных олигархов, и для них стремится создать благоприятные условия, накапливая за счет народа золотовалютные резервы. Меняются поколения, меняются идеи и декларируемые цели, но российские чиновники делают одно и то же: отбирают средства у широких народных масс и передают деньги какой-то избранной небольшой группе лиц.

И с такой страной Беларусь создает союзное государство. Впрочем, у нас происходит примерно то же самое. Поэтому вряд ли стоит ожидать успеха от объединения двух плохо управляемых неэффективных экономик.