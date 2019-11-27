Skoda начала выпуск своего первого электромобиля

На заводе концерна Volkswagen Group AG в столице Словакии, Братиславе, начато производство хэтчбека Skoda Citigo iV – первого в истории марки серийного электромобиля.

Габариты Skoda Citigo iV: длина – 3 597 мм, высота — 1 645 мм. Объём багажника — 250 или 923 л (2-й показатель — при сложенных задних сиденьях). 5-дверный электромобиль выпускается в 2-х комплектациях — Ambition и Style.

Мощность электродвигателя новинки составляет 83 л. с., крутящий момент — 210 Нм. Максимальная скорость Skoda Citigo iV — 130 км/ч, а время разгона до 100 км/ч – 12,5 сек. Литий-ионная батарея имеет ёмкость в 36,8 кВт/ч, что обеспечивает запас хода в 265 км.

В штатное оснащение Citigo Skoda iV вошли светодиодные «противотуманки» и ДХО, а как опция предлагается функция освещения поворотов Corner.