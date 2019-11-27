За октябрь складские запасы в промышленности выросли на 150 млн рублей. По состоянию на 1 ноября они составили 5,03 млрд рублей.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Самый высокий уровень запасов остается в легкой промышленности. В отрасли на складах лежит продукции на 624,3 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем среднемесячный объем производства. В два раза месячный выпуск превышают запасы в фармацевтике. Они составляют 205 млн рублей. Продукции на 202 млн рублей скопилось на складах предприятий, которые занимаются производством вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. Это в 2,3 раза больше, чем среднемесячный выпуск.

Объем запасов в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группы, превысил миллиард рублей. Он составил на 1 ноября 1,02 млрд, что на 78% больше среднемесячного объема производства.