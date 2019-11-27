Сотрудники Департамента охраны дикой природы Шри-Ланки обнаружили молодого морского слона на южном побережье острова. Обычно этот вид встречается в антарктических водах и на Шри-Ланке замечен впервые в истории.

Южный морской слон (Mirounga leonina) — самый большой представитель ластоногих. Масса взрослых самцов может превышать три тонны. Морскую стихию он покидает лишь дважды в году — для спаривания и линьки. Вид распространен в Южном океане, где образует колонии на паковых льдах и на небольших островах, таких как Южная Георгия, архипелаг Кергелен, остров Принца Эдуарда и Фолклендские острова. Ареал южного морского льва не достигает даже побережий ЮАР и Австралии, хотя до XIX века лежбища этих животных существовали на островах Святой Елены, Хуан-Фернандес и Тасмания, но исчезли из-за интенсивной добычи морских слонов человеком. Промысел южных морских слонов был запрещен в 1964 году. В любом случае даже самые северные из исторических мест обитания южного морского льва лежат южнее Шри-Ланки, расположенной в нескольких градусах к северу от экватора.

Морской слон длиной около двух метров провел день на пляже Далавелла, вызвав скопление любопытных. Военные и полицейские были вынуждены оцепить берег, чтобы дать животному место для отдыха. На следующий день морской слон исчез и спустя два дня появился на скалах у другого пляжа, примерно в 20 километрах южнее. На теле животного были заметных следы заживших ран. Когда военно-морская команда попыталась поймать морского слона, чтобы оценить его здоровье, он снова исчез, и с тех пор его никто не видел. По любительским видео морской биолог Аша де Вос подтвердил, что вид животного определен правильно.

Аша де Вос предполагает, что морской слон, достигший Шри-Ланки, происходит из популяции островов Кергелен, а значит, он преодолел около 6400 километров. Такой подвиг стал возможен благодаря помощи океанских течений. В прессе были высказаны призывы поймать морского слона, чтобы оценить состояние его здоровья и при необходимости направить на реабилитацию в зоопарке или океанариуме. Но специалисты рекомендуют просто оставить животное в покое и дать ему отдохнуть перед возвращением на юг.