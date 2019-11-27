Бюджет на 2020 год сформирован с учетом того, что в следующем году будут повышаться заработные платы в бюджетной сфере, сообщил журналистам в среду министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает Sputnik.

Сегодня депутаты приняли во втором чтении проект закона о бюджете.

«(…) мы делаем серьезный шаг по повышению в 2020 году заработных плат в бюджетном секторе», — сказал министр.

По его словам словам, принятие социально ориентированного бюджета позволит «улучшить качество жизни», а особенно ощутимые суммы, в том числе и на рост заработных плат, будут направленны в здравоохранение и систему образования.

Отвечая на вопрос о том, какая цена на газ была заложена в бюджете, Ермолович сообщил, что это та же сумма, которая была в уходящем году — 127 долларов за одну тысячу кубометров.

Министр также сообщил, что в 2020 году в соответствии с проектом бюджета будет сокращено финансирование на поддержку предприятий.