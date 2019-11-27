Министр финансов Беларуси Максим Ермолович считает, что реализация новой кредитной программы МВФ не начнется в 2020 году с учетом сохраняющихся разногласий с фондом по скорости проведения структурных реформ.

«Однозначно можно сказать, что они (МВФ — ИФ) хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращения бюджетной поддержки населения. Я думаю, что здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что мы придем к согласию по этим позициям в следующем году я не вижу», — сказал Ермолович в среду в Минске, передает interfax.by.

При этом он подчеркнул, что с МВФ обсуждалось привлечение средств для поддержки проведения пакета структурных реформ. По его мнению, в части проведения реформ в Беларуси «изменения уже есть».

«Меняется система управления госпредприятиями, делаются шаги и по повышению эффективности государственного сектора, много решений принято в области сельскохозяйственного производства, президентом озвучена тема приватизации сельскохозяйственных предприятий», — отметил Ермолович.

«И политическое решение, и потенциал для реализации комплекса мероприятий, направленных на ускоренный экономический рост, сбалансированный бюджет – есть, все эти решения приняты», — считает министр.

Он также отметил, что при подготовке программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы правительство будет обсуждать с МВФ и Всемирным банком «их видение того, как должна реализовываться экономическая политика».

«Разработка программы на следующую пятилетку, с учетом задачи по ВВП в $100 млрд (в 2025 году – ИФ) потребует, в том числе, и нестандартных решений. Надеюсь, что мы эти решения найдем», — сказал Ермолович.