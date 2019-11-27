Клад из 293 серебряных динариев в отличном состоянии был обнаружен недалеко от городка Праттельн на северо-западе Швейцарии. Монеты датируются I и II веками нашей эры, самый старый динарий в кладе был отчеканен в правление императора Нерона, самый новый — при Коммоде в 181–182 годах нашей эры. Клад был обнаружен волонтером организации Archäologie Baselland при обследовании с металлоискателем леса на склонах горы Адлерберг.

По состоянию на конец II века общая стоимость монет в кладе была значительной. Она примерно соответствовала жалованию римского легионера за полгода. В Швейцарии находили и другие римские монетные клады, но они относятся уже к III веку нашей эры, когда империя переживала тяжелый кризис и качество монет значительно снизилось. Если монеты II века из Праттельна сделаны из почти чистого серебра, то век спустя содержание драгоценного металла в монетах становится менее трех процентов.

Праттельн считается одним из самых древних населенных пунктов в Швейцарии. Хотя сама деревня возникла в XI или XII веке вокруг замка и монастыря, первые поселения на ее месте появились уже в неолитическую эпоху. В дальнейшем там жили кельты железного века и римляне. В Праттельне был найден самый древний артефакт на территории Швейцарии — каменное орудие возрастом около 100 тысяч лет. Церковь Святого Леодегара в центре старого города Праттельна была построена в XIII веке на руинах римской виллы. Археологи отмечают, что с этой виллы открывался прямой вид на склон горы, где был зарыт клад.