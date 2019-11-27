Культовая российская группа «Машина времени» в этом году отмечает свое 50-летие. Ее бессменный лидер Андрей Макаревич заявил, что коллектив будет существовать до тех пор, пока у его участников есть источник творческого вдохновения и удовлетворение от концертной деятельности.

«Мы продолжаем получать колоссальное удовольствие от того, чем мы занимаемся. Как только этот источник иссякнет, мы спокойно разбежимся в разные стороны. У каждого есть чем заниматься», – сказал Макаревич в интервью программе «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР».

Датой основания группы считается 27 мая 1969 года. Тогда на вечере в одной из московских школ состоялся первый концерт коллектива под названием Time Machines. Полувековой юбилей «Машина времени» отмечает на сцене – большими концертами и масштабными гастролями.