Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время президент заявил о необходимости возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Российская Федерация — Европейский союз.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что разговор Зеленского с Путиным состоялся по инициативе украинской стороны «с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в нормандском формате».

У Путина отметили, что помимо возвращения Украине кораблей «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину».

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях.

Напомним, 20 ноября корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии. Он заявил, что «россияне их угробили и поснимали даже плафоны, розетки и унитазы». Также пропали либо были уничтожены личные вещи моряков.

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных кораблях «сгнили из-за влажности», потому что корабли фактически 10 месяцев находились без присмотра.