Каждый день Сергей выходит из дома в 6.15 утра и едет на железнодорожный вокзал, чтобы успеть на поезд до Полоцка. Ближайшее место, где он может получить необходимый ему препарат, находится в 110 км от родного города.

Домой он вернется около трех часов. Такой режим дня повторяется ежедневно без выходных и праздников. Просто в Витебске «не нашлось подходящего помещения» для выдачи «такого лекарства».

Сергей является пациентом программы заместительной терапии метадоном. Это означает, что ему официально поставлен диагноз «наркотическая зависимость» и врачи назначили ежедневный прием специального препарата – медицинского метадона в виде сиропа. В других областных и крупных городах Беларуси такие больные могут получать лекарства в своем городе. Витебск – исключение. Здесь уже несколько лет, несмотря на рекомендации зарубежных и местных экспертов, нет возможности открыть пункт приема препарата.

В результате Сергею, инвалиду 2-й группы, приходится тратить ежедневно на дорогу в поликлинику до 8 часов. Пациентов с таким же диагнозом и методом лечения в Витебске еще четверо.

– Получается, что вся моя жизнь – дорога, – рассказывает один из пациентов кабинета в Полоцке Артем из Витебска. – Как-то подсчитал, что каждые 7 месяцев я проезжаю на поезде расстояние, равное экватору Земли, а за мои неполные два года пребывания на программе я уже трижды проехал расстояние, равное экватору.

Раньше Артём работал преподавателем в Витебске, но совместить такой график лечения с работой практически невозможно:

– Каждый день выхожу из дома в 6.30 утра и возвращаюсь примерно в 15.00. О какой работе может идти речь?

Бесплатное лечение обходится в 210 рублей ежемесячно

Если бы кабинет заместительной терапии открылся в Витебске, то в него бы сразу обратилось минимум полсотни человек, убеждены витебляне, которые решаются на ежедневные поездки в 220 км ради лечения.

– Витебск – северный регион, который граничит с Россией, поэтому здесь большой потенциал в профилактике наркомании, – убежден один из витебских пациентов в Полоцке Никита. – Думаю, что порядка 50 человек пациентов ЗМТ набралось бы сразу.

– Я лично знаю 15 человек, которые сразу же пошли бы на программу, – говорит Сергей.

Команда общественного объединения «Твой шанс» сняла видеоролик «Жизнь – дорога, или экватор за 7 месяцев» о пациентах программы заместительной терапии в Витебске.

В Беларуси программа заместительной терапии метадоном работает с 2007 года. В нашей стране 19 кабинетов ЗТМ, которые посещает почти семьсот человек. Терапия для лечения наркомании, как и для лечения других хронических заболеваний, предоставляется пациентам бесплатно.

Но в случае с витебскими пациентами бесплатная терапия затратна как по времени, так и по средствам.

Самый дешевый вариант – езда на поезде – обходится пациентам ЗМТ в 210 рублей в месяц. Если ездить на маршрутке, то на время на дорогу сокращается примерно на 2 часа, но 14 рублей в две стороны не каждый может себе позволить.

Вот как выглядит примерный распорядок дня витеблян, которые ездят лечиться в Полоцк:

5.30 подъем;

6.30 выход из дома;

7.09 отправление поезда от вокзала в Витебске;

9.21 прибытие поезда в Полоцк;

11.51 отправление поезда от вокзала в Полоцке;

14.00 прибытие поезда в Витебск;

14.30 возвращение домой.

С таким расписанием устроиться на работу практически невозможно:

– Я бы хотел работать, и у меня есть специальность, – рассказывает Виталий, еще один вынужденный путешественник между городами. – Но у меня весь день занимают поездки.

Обещают в 2020. Сколько ждать обещанного?

О том, что в Витебской области недостаточно кабинетов заместительной терапии метадоном, речь идет уже несколько лет. Не раз на расширении программы профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании таким методом настаивали эксперты Странового координационного комитета по взаимодействию с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Официальная причина, почему кабинет ЗТМ до сих пор не открыт в Витебске – нет подходящего помещения.

Представители общественных организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ/СПИДа в Беларуси, убеждены, что основная причина скорее в том, что местные власти не считают программы заместительной терапии метадоном эффективными. Общественники из объединений «Позитивное движение», «Твой шанс», Белорусский Красный Крест не раз официально обращались в Минздрав, чтобы решить проблему профилактики в Витебске и, кажется, что на этот раз лед все же тронулся.

В конце августа Витебский облисполком получил поручение от Минздрава «Проработать вопрос об открытии кабинетов ЗТМ в г. Витебске и г. Орша не позднее 1 квартала 2020 года, а также о выделении соответствующего финансирования на обеспечение деятельности данного кабинета».

Ответ на официальное поручение Министерства здравоохранения пришел 23 сентября. В нем сказано, что Витебский областной исполнительный комитет планирует в 1 квартале 2020 года открыть кабинеты заместительной терапии метадоном на базе учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии и учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника».

– Безусловно, мы рады положительному ответу от местных властей, однако праздновать не торопимся, – комментирует официальный ответ Витебского облисполкома заместитель председателя общественного объединения «Твой шанс» Сергей Крыжевич. – Три года назад нам уже обещали открыть кабинет ЗТМ в Витебске, но эти обещания так и остались на бумаге. Надеемся, что на этот раз ситуация не повторится.