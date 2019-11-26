25 ноября WADA рекомендовал на 4 года отстранить российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях.

Об этом сообщается в пресс-релизе Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

По мнению экспертов организации, информация в базе данных Московской антидопинговой лаборатории систематически подделывалась, чтобы скрыть употребление спортсменами из России запрещенных препаратов.

9 октября 2019 года на заседании в Париже (Франция) будет принято окончательное решение об участии России в соревнованиях. В этом случае РФ не сможет принять участие в олимпиаде в Токио в 2020 году.

Правда, отдельным российским спортсменам разрешат принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.