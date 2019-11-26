В Албании произошло мощное землетрясение, есть погибшие

В результате мощного землетрясения в Албании по меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали. Об этом сообщает местное издание Koha Jone со ссылкой на данные властей.

Как сообщается, в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.

Из-за ЧП приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около 04:00 по местному времени. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после землетрясения 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения.