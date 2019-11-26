Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Рано утром во вторник после предупреждения участникам акции, окружившим здание грузинского парламента в Тбилиси, колонны частей специального назначения МВД Грузии разогнали демонстрантов. Участники многотысячного митинга протеста по призыву оппозиционных лидеров пытались блокировать здание, чтобы помешать правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» собраться на пленарное заседание. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Полиция применила водомет, чтобы освободить входы в парламент. Оппозиция заявила, что продолжит акции протеста, и властям придётся применять силу всякий раз, когда парламент будет собираться на заседание.

Грузинская оппозиция настаивает на проведении реформы избирательного законодательства и перехода на систему пропорциональных выборов по партийным спискам вместо нынешней, смешанной, мажоритарно-пропорциональной системы.