Суммарная задолженность организаций превысила 128 миллиарда рублей, а объем просрочки составляет 10,7 миллиарда.

В этом году официальная статистика кредитов и займов почти каждый месяц фиксирует новые рекорды, пишет kp.by. Недавно Нацбанк сообщал о том, что долги белорусов банкам достигли без малого 13,5 миллиарда рублей. И вот новые данные, на этот раз о долгах предприятий.

На начало октября текущего года крупные и средние организации страны задолжали банкам и друг другу 128,2 миллиарда рублей. Для сравнения, ВВП Беларуси в прошлом году составил 121,6 миллиарда. Банковское кредитование предприятий с начала года выросло на 3,7%, а если сравнить с данными октября 2018 года, то рост и вовсе составил 5,3%.

За девять месяцев текущего года суммарная задолженность увеличилась почти на 4,6 миллиарда. Долг в 128,2 миллиарда складывается из двух компонентов: 75,9 миллиарда — обязательства предприятий по кредитам и займам, 52,3 миллиарда — кредиторская задолженность, то есть долги поставщикам, подрядчикам, работникам. Сумма просрочки по долгам составляет 10,7 миллиарда, радует, что за девять месяцев она снизилась почти на полмиллиарда рублей (-4%).

Статистики отмечают, что больше всего долгов (57,1 миллиарда рублей) в обрабатывающей промышленности. В частности, долги предприятий пищевой промышленности — 13,6 миллиарда, деревообработки — 8,1 миллиарда. Больше всего в 2019 году увеличились долги транспортников (рост составил 75,7%, или 5,4 миллиарда рублей) и в строительстве (+ 19, 1% или 15,3 миллиарда). Однако в некоторых отраслях долги снижаются: в энергетике они уменьшились на 10,7% (до 4,5 миллиарда), а в профессиональной, научной и технической деятельности — на целых 23% (до 6 миллиардов рублей).

Только цифры

Как изменилась задолженность предприятий и организаций за девять месяцев 2019 года

Минск — 34,8 миллиарда (+ 4,4%)

Гомельская область — 21 миллиард (-0,5%)

Минская область — 20,6 миллиарда (+9,1%)

Гродненская область — 19,9 (+2,7%)

Могилевская область — 11,9 миллиарда (+2,4%)

Витебская область — 11,5 миллиарда (+2,6%)

Брестская область — 8,4 миллиарда (+4,9%)