Александр Лукашенко во время общения с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как отпустил Дарью Домрачеву тренировать китайских спортсменов, передает БЕЛТА.

Президент рассказал, как Дарья Домрачева во время разговора с ним просила разрешить ей уехать в Китай, чтобы тренировать там сборную по биатлону. «Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. — Прим. БЕЛТА) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в сентябре Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален объявили о том, что подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют хорошие перспективы», — отмечала четырехкратная олимпийская чемпионка.