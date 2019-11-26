Латвия будет закупать электроэнергию через РФ, не обращая внимания на ее происхождение, поддерживать литовский бойкот БелАЭС Рига не собирается.

У Латвии нет информации, подтверждающей, что строящаяся БелАЭС небезопасна. Если Литве не нравится, что АЭС строится слишком близко к ее границам, не значит, что Латвия не будет закупать белорусскую электроэнергию, заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

«На сегодня все атомные станции работают на очень высоком уровне безопасности. Конечно, вопрос к сейсмоустойчивости, как это было в Японии, но мы не в такой зоне, где сейсмические факторы могут повлиять на разрушение атомных электростанций. Позиция Латвия такая: нам важна электроэнергия и ее цена, поэтому мы не видим здесь необходимости блокировать закупки из Беларуси только потому, что Литва считает, что БелАЭС строится слишком близко к их территории», — сказал Данусевич в интервью YouTube-каналу «Первый казацкий», пишет lv.sputniknews.ru.

Он подчеркнул, что Латвия будет закупать на открытом российском биржевом рынке электроэнергию, не обращая внимания на ее происхождение.

По его мнению, в этом вопросе нечего говорить о латвийско-литовской солидарности, достаточно вспомнить о том, как Вильнюс разобрал железную дорогу Мажейкяй-Реньге, оборвав поток нефтепродуктов.

Напомним, правительство Латвии считает, что намерение Литвы прекратить закупать электроэнергию в Беларуси после строительства БелАЭС создает риски энергодефицита для других стран Балтии. В этой связи кабмин принял решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами к границам Латвии.

Ранее вопрос торговых обменов электроэнергией с Балтией подняла российская сторона. В настоящее время торговые соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют торговать с РФ только через Литву, хотя технически возможны поставки и через Латвию, и через Эстонию. В связи с этим РФ просит операторов передающей сети Балтии как можно скорее дать ответ о возможности использования пропускной способности межгосударственных сечений Россия – Эстония и Россия – Латвия для осуществления торговых обменов.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Литва регулярно высказывает обвинения в нарушении норм безопасности при строительстве БелАЭС и призывает другие страны бойкотировать электростанцию. Минск, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что АЭС возводится в полном соответствии с нормами безопасности и не несет никаких рисков для соседних государств.