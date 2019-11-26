ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД на полосах для движения общественного транспорта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пост ГАИ».

На пр. Дзержинского, пр. Победителей, а также на ул. Немиге, ул. Притыцкого и других участках проезжей части в Минске есть специальные полосы для общественного транспорта — они выделены соответствующей сплошной разметкой и визуализированы буквой «А».

— В настоящее время многие водители перестали замечать разметку. В этой связи в ближайшие дни столичная ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД на полосах для движения общественного транспорта, — отметили в Госавтоинспекции.