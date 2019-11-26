Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Молодечненском районе, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Уже за медицинской помощью обратились 9 человек, двое из них — с тяжкими телесными повреждениями. Точное количество пострадавших уточняется», — цитирует пресс-секретаря БЕЛТА.

Авария произошла 26 ноября около 10.00 на автодороге Р28 Минск – Молодечно – Нарочь. «По предварительной информации, водитель Renault заснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes, который двигался в направлении Минска. В микроавтобусе было 15 пассажиров, в Renault пассажиров не было», — добавила Ольга Чемоданова.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, МЧС и медики.