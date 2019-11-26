Беларусь в рейтинге процветания (The Legatum Prosperity Index 2019) заняла 73 место, поднявшись за год сразу на 16 позиций.

В мировом рейтинге процветания, который ежегодно готовит Legatum Institute, Беларусь в нынешнем году заняла 73-е место из 167 стран, сообщает Thinktanks.by. В 2018 году наша страна в рейтинге была лишь на 89-й позиции.

Впрочем, в данном индексе Беларусь постоянно «штормит». Например, в 2011 году она занимала в этом списке 50-е место, а в 2015-м — 63-е.

Составители так характеризуют динамику белорусского процветания — с 2009 года страна поднялась в рейтинге на 7 мест.

Отметим, что помимо базовых экономических показателей (инвестиционная среда, качество экономики и т.д.), составители Legatum Prosperity Index подвергли анализу состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, качество государственных услуг, легко ли в стране легко заниматься предпринимательством и инновациями.

Лучший показатель Беларусь продемонстрировала по уровню образования, заняв в соответствующем субрейтинге 32-е место, худший – по уровню личных свобод, попав на 145-ю позицию.

В таблице рейтинга Беларусь разместилась между Колумбией, занявшей 72 место, и Россией, попавшей, соответственно, на 74-ю строчку. Кстати, РФ оказалась не единственной из стран-соседей, у которых уровень процветания был в 2019 году ниже белорусского. Украина в Legatum Prosperity Index-2019 очутилась на 96-й позиции.

В то же время Литва в рейтинге заняла 33-е место, Латвия – 35-е, а Польша – 36-е.

Как утверждают составители рейтинга, в текущем году лучше всего процветали Дания, Норвегия, Швейцария. Также в первую десятку рейтинга вошли Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Исландия.

Последние места занимают Центральная африканская республика, Йемен и Южный Судан.