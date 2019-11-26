Ассоциация белорусских банков (АББ) направила в банки запрос о предоставлении информации о масштабах поддержки сельского хозяйства со стороны банковского сообщества, сообщает Interfax.by.

Из письма АББ в адрес банков следует, что информация будет использована для публикаций в СМИ.

В частности, собирается информация о реализованных в течение последних 2-3 лет проектах по поддержке государственных сельхозпредприятий, крупного, малого и среднего бизнеса на селе. Также планируется озвучить информацию об оказании материальной и шефской помощи сельхозпроизводителям (колхозам и другим сельхозпредприятиям), об участии банков в развитии агроэкотуризма, социальных программах для сельских жителей, работников сельхозпредприятий. В том числе, АББ собирает информацию об участии банков в проведении государственных агрофестивалей «Дожинки» и других мероприятий для тружеников села.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября в Витебске очередной раз обвинил банковское сообщество в недостаточной поддержке села и поручил председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру «нагрузить» банки и привлечь их к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.

«Павел Владимирович (Каллаур — ИФ), немедленно займитесь этим», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам — ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — продолжил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. «А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — резюмировал он.

По сведениям агентства «Интерфакс-Запад», во вторник в Национальном банке Каллаур проводит совещание с участием представителей руководства ряда банков о механизмах выполнения поручения главы государства.

Ранее также сообщалось, что в рамках планируемого перехода с 2020 года к режиму таргетирования инфляции при реализации денежно-кредитной политики НББ инициирует законодательное усиление его независимости.