Лукашенко рассказал, как говорил Ельцину и Путину о том, что за Калининград прежде всего отвечает Минск, а не Москва. Губернатор региона Антон Алиханов в ответ указал на связи с Беларусью и назвал эту страну «своей».

Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», – сказал он.

По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Беларусью удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.

«Со своей стороны могу сказать, что и Беларусь тоже «наша» в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», – заявил Алиханов и добавил, что в Калининградской области живет много этнических белорусов, а многие жители этой страны приезжают в регион на отдых.

Алиханов заявил, что регион ведёт тесное экономическое сотрудничество с Беларусью во многих отраслях. «У нас идёт развитие [сотрудничества] по линии автомобильной промышленности: и легковых автомобилей, и грузовиков. Мы покупаем у белорусов инструментальное оборудование. Начали в этом году поставлять легковые автомобили, грузовики. Они к нам поставляют сельхозпродукцию, и мы к ним тоже. Проектов достаточно много. Сегодня обсуждали закупку у них электробусов. У нас всё хорошо, активно развивается», – добавил он.

На встрече с Алихановым 25 ноября Лукашенко заявил, что Минск со времен СССР нес ответственность за Калининградскую область.

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: «Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия», – сказал он. Лукашенко отметил, что стороны близки не только географически, но и исторически, а также заявил, что в советские времена «на самом высоком уровне» обсуждалась возможность присоединения Калининградской области к Беларуси. «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что «неправильно» сделали», — добавил белорусский президент.