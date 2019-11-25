В Сенненском районе семья отбилась от бешеного волка петардами. Затем на помощь приехали охотники, которые убили животное. Анализы лишь подтвердили догадки: зверь был болен бешенством. Об этом пишет newsbel.by со ссылкой на издание «Голас Сенненшчыны».

Женщина в тот вечер вышла на улицу, чтобы встретиться со знакомыми, ехавшими в Витебск, и передать родным деревенских угощений. Ногу внезапно пронзила боль. Женщина лишь успела заметить хвост, как ей показалось, — собачий.

Рану в доме обработали и перебинтовали. Но мужа женщины, в прошлом охотника, данное происшествие встревожило. Он сел в авто и поехал по улице. Буквально в ста пятидесяти метрах от дома на дороге сидел волк. На свет фар и звуковой сигнал он не реагировал.

Сельчанин рассказывает: «Волк оскалил пасть, на морде у него были царапины и раны. Я нажал на газ и спустя мгновение почувствовал, как зверь оказался под кузовом машины. Когда вышел из автомобиля, сбитого волка на асфальте не оказалось: он скрылся».

Он сообщил о случившемся в милицию.

Вскоре в доме услышали, как громко залаяла собака. Хозяин выбежал и увидел, что их пес вступил в схватку с волком.

Как помочь псу, мужчина не знал: броситься на волка безоружным — не выход. И тут супруга вспомнила, что в доме есть петарды. Волк сбежал после использования нескольких штук. Вскоре приехали медработники, милиция и егеря Богушевского лесхоза. Волка довольно быстро нашли и застрелили.

Пострадавшей женщине и ее домашнему псу оказали необходимое лечение.