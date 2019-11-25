В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.

Как сообщает «Би-би-си», судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, опрокинулось утром в воскресенье по неизвестной причине вскоре после выхода из местного порта Мидия. Животные оказались под водой. Лишь нескольким овцам удалось выбраться, их подобрали спасатели.

На борту судна было 22 члена экипажа — граждане Сербии. Все они были спасены. Одного из членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

Корабль направлялся в Саудовскую Аравию.