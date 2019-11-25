Белорусский журналист Владимир Чуденцов арестован на два месяца по подозрению в попытке контрабанды наркотиков через границу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил его адвокат Александр Галиев, передает DW. По его словам, журналист вину не признает и считает, что наркотики ему подбросили. Как сообщил телеканал Belsat, Чуденцов находится в изоляторе временного содержания в Бресте, в понедельник его переведут в СИЗО.

Чуденцов был задержан в Бресте 21 ноября. По словам адвоката, при досмотре вещей в следовавшем в Польшу поезде на границе белорусские таможенники обнаружили в его сумке марихуану. В поезде перед границей Чуденцов пошел в туалет, оставив сумку с вещами. Чуть позже к нему подошли таможенники и достали пакет с неизвестным веществом, сообщает «Европейское радио для Беларуси». «Несуразно перевозить наркотики в Польшу, где за это административная ответственность, из Беларуси, где за это уголовная ответственность. Очень нелогично для Владимира«, — сказал Галиев изданию. Журналист, как показало освидетельствование, сам не находился под влиянием наркотиков.

Вскоре после задержания в Бресте оперативники провели обыск в минской квартире Владимира Чуденцова, где он проживает вместе с матерью Ниной Зуевой. Там были обнаружены еще два пакета с неизвестным порошком, приклеенные скотчем к столу и кровати.

Месть за фильм о Лукашенко?

Блогер NEXTA опубликовал на YouTube ролик, посвященный задержанию Чуденцова. В нем он утверждает, что журналисту мстят за то, что он помогал блогеру в создании фильма «Лукашенко. Уголовные материалы». Сам Чуденцов из изолятора через друзей передал послание, опубликованное рядом белорусских СМИ, в котором сообщил: «Я знаком с NEXTA, мы с ним друзья. Работает он без моей помощи, с моей стороны была пара технических консультаций на начальном этапе открытия канала». По словам журналиста, он ехал в Варшаву устраиваться на работу, хотел «тихо уехать из страны, без скандалов, и заняться работой, возможно, не связанной с политикой».

В Беларуси у Владимира Чуденцова, занимающегося журналистикой около 30 лет, неоднозначная репутация. В 90-е годы он был сторонником президента Лукашенко. Позже он ушел из государственных СМИ, устроился журналистом на tut.by, откуда уволился в 2012 году после скандала. После этого он основал свой сайт by24.org, работал фрилансером. В последние годы Чуденцов занимал радикальную антироссийскую позицию, отмечает «Европейское радио для Беларуси». В апреле 2016 года у журналиста провели обыск, изъяли всю технику и взяли подписку о неразглашении. В чем конкретно обвиняли тогда Чуденцова, неизвестно, сообщает Belsat.tv.