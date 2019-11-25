С понедельника, 25 ноября 2019 года, на территории Республики Беларусь запрещена продажа детского напитка с витаминами и соком «Смешарики».

Как сообщается на официальном сайте ведомства, под запрет попал напиток со вкусом «груши и яблока».

Причин для запрета, как сообщается, было несколько. В составе данного напитка, к слову, был указан витамин С, но его по итогам экспертизы обнаружено не было. Витамин РР, указанный в маркировке в количестве 0,215 мг, был обнаружен в количестве 2,00 мг. В Госстандарте заявили, что информация, указанная на этикетке, вводит потребителей в заблуждение. Некоторые позиции не соответствуют действительности.

Недостоверные данные на продукте создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Изготовителем данного напитка, как отмечается, является Российская Федерация.