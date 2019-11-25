Три международные структуры выделили средства на финансирование проекта по повышению качества очистки сточных вод в семи городах Беларуси, пишет belmir.by.

В частности, основную сумму – суверенный кредит в размере до 26,8 млн евро – предоставляет Европейский банк реконструкции и развития, говорится в распространенном ЕБРР пресс-релизе.

Деньги пойдут на модернизацию и реконструкцию почти устаревших канализационно-очистных сооружений Клецка, Любани, Фаниполя, Барановичей, Березы, Жлобина и Шклова.

Кроме того, Фонд поддержки Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) предоставит инвестиционный грант в 1,5 млн евро для подпроекта в Барановичах.

Остальные шесть подпроектов получат инвестиционный грант в 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейший донор которого – Евросоюз.

Расширение доступа к услугам по очистке сточных вод за счет этих средств положительно скажется на качестве жизни более 300 тысяч жителей Беларуси.

Инвестиции окажут положительное воздействие на окружающую среду в стране: сокращение выбросов CO2 на 38,1 тысячи тонн в год, а также сокращение прочих выбросов, в том числе азота, фосфора и так далее.