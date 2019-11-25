Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Неоплан» и грузового автомобиля «МАЗ» случилось утром 25 ноября в Гомельской области на дороге Р-82 (Октябрьский — Паричи — Речица), пишут Naviny.by.

По информации МВД, примерно в половине восьмого утра выехавший со стороны деревни Салтоново 56-летний водитель грузовика на полосе разгона «при перестроении не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом».

«Неоплан» ехал из Светлогорска в Речицу в попутном направлении. В результате аварии и автобус, и грузовик вылетели в кювет, где перевернулись.

Как сообщили в Следственном комитете, в районную больницу были доставлены шесть человек (два водителя и три пассажира автобуса, а также водитель грузовика). В настоящее время медики уже отпустили домой двух пассажиров.

По данному факту проводится проверка. Следователи просят всех очевидцев аварии позвонить по телефону +375 29 6814694.