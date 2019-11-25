Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команды на первый этап Кубка мира и Кубка IBU, сообщили в Белорусской федерации биатлона, передат БЕЛТА.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. На этих соревнованиях выступят белорусы Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира). Среди белорусских девушек на соревнованиях выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

На первом этапе Кубка IBU, который состоится в Шушене (Норвегия) с 28 ноября по 1 декабря за награды поборются белорусы Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей, Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко.