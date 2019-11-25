В этом году предъявлен 131 иск на сумму свыше 509 тыс. рублей. Все иски удовлетворены в полном объеме, пишет «Ежедневник».

Прокуратура Брестской области проанализировала ситуации, в которых выпускники высших и средних специальных учреждений образования, обучавшиеся за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отрабатывали установленный законом срок обязательной работы.

При анализе выделено 2 вектора развития событий:

— неявка на работу по распределению;

— увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул без уважительных причин.

Согласно Кодексу об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать, отмечают в Генпрокуратуре. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о взыскании расходов на обучение. Впоследствии выпускник уплачивал в доход государства и судебные расходы.