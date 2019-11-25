Мошенники крадут деньги с карт пенсионеров через соцсеть «Одноклассники». В Узденском районе сразу четыре пожилые женщины за короткий промежуток времени лишились средств на банковских картах, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.

Злоумышленники действуют по определенной схеме: пенсионерам от виртуальных друзей в «Одноклассниках» приходят сообщения о розыгрыше денежных призов среди держателей карт «Бархат» Беларусбанка. Для участия в розыгрыше нужно сообщить данные платежных карт, после чего с них исчезали деньги.

Как объяснили специалисты, пенсионеров мошенники выбирают не случайно: люди в возрасте более доверчивы и не слишком разбираются в особенностях кибербезопасности. Злоумышленники при этом взламывают реальные аккаунты пользователей соцсетей или создают их копию, откуда общаются с пенсионерами под видом их друзей и добывают нужную информацию. В частности, они могут под разными предлогами просить данные платежных карт, номера мобильных телефонов, одноразовые СМС-коды или паспортные данные, а затем используют эту информацию для кражи средств со счетов.