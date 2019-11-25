Украинское издание Nv.ua совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital составило рейтинг самых богатых украинских бизнесменов. «Завтра твоей страны» изучило, кто из них не теряет связи с Беларусью после Евромайдана, потери Крыма и войны на Донбассе.

Что остается в топ-100 самых богатых украинцев неизменным, так это лидерство владельца Группы СКМ Рината Ахметова. Он продолжает терять деньги (на 21% меньше по сравнению с 2018 годом), но все еще остается самым богатым украинцем мира (его состояние оценено в 9,629 млрд долларов). И по-прежнему его бизнес присутствует на белорусском рынке. Энергетический холдинг Ахметова «ДТЭК» перестал поставлять в Беларусь электроэнергию (теперь Беларусь сама экспортирует свои излишки соседям), но экспортирует металлопродукцию. На белорусском рынке с 2013 года активно работает «дочка» его металлургического конгломерата «Метинвест» — «Метинвест Дистрибуция».

Партнером Рината Ахметова по «Метинвесту» является третий по размеру состояния украинец Вадим Новинский (1,767 млрд. долларов). Его многопрофильный «Смарт-холдинг» также представлен в Беларуси: многие белорусские торговые сети продают продукцию заводов Группы «Верес».

Экс-президент Украины Петр Порошенко – последний в списке украинских миллиардеров (шестое место с состоянием 1,253 млрд долларов). Но он единственный из этой шестерки, кто увеличил свои доходы (за год они выросли на 12%). Его кондитерский холдинг Roshen – один из крупнейших игроков белорусского рынка. Согласно информации с официального сайта компании, в Беларуси у холдинга портфельная компания («Рошен-Трейд»), партнер и региональный менеджер.

Еще два участника первой десятки самых богатых украинцев Игорь Коломойский (4-е место) и Дмитрий Фирташ (8-е) заинтересованы в Беларуси как зоне вещания для своих медийных активов.

Владелец Группы «Приват» Игорь Коломойский является хозяином медиа-холдинга «1+1 Медиа», чья экспортная «дочка» «1+1 International» работает и в Беларуси.

Дмитрию Фирташу, чьи активы объединены в Group DF, принадлежит конкурирующая структура Inter Media Group. В перечне зон влияния ее трех каналов «Интер», «Интер+» и «НТН» также указана Беларусь. 20% Inter Media Group принадлежит еще одному фигуранту текущего топ-100 самых богатых украинцев — Сергею Левочкину (46-е место и 133 млн долларов).

Политические и экономические пертурбации в Украине не повлияли на интерес к Беларуси со стороны фармацевтов. Владельцы компаний «Фармак» Филя Жебровская (25-е место) и «Дарница» Глеб Загорий (56-е) ведут на белорусском рынке бизнес через партнеров. Поставляет в нашу страну продукцию еще один крупный украинский кондитер Борис Колесников («Конти», 66-е место).

Кто из украинских миллионеров зашел на белорусский рынок

В их числе оказались производители водки, принявшие эстафету по налаживанию в Беларуси лицензионного производства крепкого алкоголя у основателей Nemiroff Анатолия Кипиша (87-е место) и Якова Грибова (88-е). Это — хозяева еще одного крупного украинского водочного бизнеса «Баядера Групп» Святослав Нечитайло (54-е место) и Наталья Бондарева (74-е), а также частый участник различных бизнес-ивентов на территории Беларуси владелец Global Spirits Евгений Черняк (23-е место).

Первые развивают свой лицензионный и дистрибуционный бизнес в Беларуси через «Торговый дом «Северо-Западный», второй разливает с 2018 года свои бренды на белорусских заводах с помощью местного партнера.

В 2018 году на белорусский рынок зашел один из крупнейших украинских онлайн-ритейлеров Rozetka.ua. Компания работает здесь не по своему профилю. В ходе поглощения активов украинского интернет-супермаркета EVO она стала владельцем белорусского маркетплейса Deal.by. Владелец Rozetka.ua, а теперь и Deal.by Владислав Чечеткин занимает в рейтинге 29-е место, его состояние оценивается в 181 млн долларов.

Кто был вынужден уйти из Беларуси и кого уже нет в топ-100

Среди бывших фигурантов рейтингов самых богатых украинских бизнесменов, которые, в том числе, потеряли после 2013-2014 годов активы в Беларуси, выделяются банкир Николай Лагун («Дельта-Банк») и моторостроитель Вячеслав Богуслаев («Мотор Сич»).

«Дельта Банк» обанкротился в 2015 году, потянув за собой шлейфом его многочисленные активы на территории Беларуси – местный «Дельта Банк», долю в сети «Родная сторона», несколько страховых компаний, площадку под строительство «Гольф-клуба».

В 2018 году своего актива в Беларуси – акций Оршанского авиаремонтного завода – лишился Вячеслав Богуслаев.

Не вошли в рейтинг совладелец Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько, который участвует в совместном предприятии в Гомеле, и хозяин хорошо известного белорусам пивоваренного завода «Оболонь» Александр Слободян.