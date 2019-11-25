Многие владельцы кошек считают своих питомцев довольно ленивыми и, приходя вечером домой с работы, нередко застают кошку на том же месте и в той же позе, что и утром. Чтобы кошка не страдала от скуки, безделья и сохраняла хорошую форму, стартап Enabot разработал компактного домашнего робота Ebo и успешно собрал на его производство около 200 тыс. долларов на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Ebo имеет форму шара и LED-дисплей с «глазами». Робот способен самостоятельно перемещаться по квартире, избегая столкновения с препятствиями. При помощи звуков и движений, имитирующий движение небольшого животного робот привлекает внимание кошки и заставляет ее двигаться. В верхней части робота можно закрепить любимую игрушку кошки, а еще один способ занять питомца предоставляет встроенная в робота лазерная указка. При низком уровне заряда батареи Ebo автоматически отправляется к зарядному устройству.

Как утверждают разработчики Ebo корпус робота выполнен из прочных материалов, устойчивых к воздействию кошачьих когтей и зубов. Фирменное мобильное приложение позволяет устраивать игры для кошки по расписанию, следить за процессом через встроенную камеру Ebo, общаться с животным через микрофон, а также снимать фотографии и видеоролики для соцсетей.

Помимо стандартной версии Ebo компания также подготовила робота Еbo Pro который использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа поведения кошки и самостоятельно выбирает наиболее подходящее время для игры. В качестве опции для обеих версий робота предлагается специальный ошейник, который ведет подсчет шагов животного и фиксирует другие показатели здоровья, как любой фитнес-трекер.