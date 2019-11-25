«Детское Евровидение-2019» выиграла конкурсантка из Польши.

12-летняя Вики Габор выступила с песней Superhero. По итогам голосования жюри и телезрителей она набрала 278 баллов. Второе место присудили юному исполнителю из Казахстана Ержану Максиму, ставшему финалисту шоу «Голос. Дети».

У Беларуси — 11 место. Страну на конкурсе представила 14-летняя Лиза Мисникова с песней «Пепельный». Она получила 92 балла.

Всего в конкурсе, проходившем в польском Гливице, приняли участие представители 19 стран.

Международный детский музыкальный конкурс «Евровидение» проходит с 2003 года. В нем принимают участие музыканты от 10 до 15 лет.