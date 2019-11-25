Приговор по делу о краже оружия из воинской части в Брестской области в отношении 10 обвиняемых огласил суд в Барановичах.

Как сообщает Sputnik, в материалах дела фигурируют 25 вынесенных из воинской части пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, гранатомет, тысячи патронов, иные боеприпасы. Суд начал рассматривать дело в начале сентября.

По данному уголовному делу проходят начальник склада, начальник столовой, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, водитель-экспедитор, авиационный техник, слесарь по ремонту автомобилей и трое безработных. Всех судили по нескольким статьям Уголовного кодекса за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Бывший начальник склада и бывший начальник столовой воинской части получили самые большие сроки — по 11 лет. Еще трое обвиняемых получили по восемь, шесть и пять лет лишения свободы, пять обвиняемых, хотя и признаны судом виновными, но освобождены из под стражи в зале. Четверо из них получили сроки чуть более двух лет, к ним была применена амнистия и суд учел в срок наказание время под стражей. Еще один из тех, кого отпустили в зале, был притворен к домашней «химии». Обвиняемые также лишены воинских званий прапорщика, майора милиции, старшего сержанта.

По данным следствия, оружие и боеприпасы выносились со слада одной из воинских частей в Брестской области. Пистолет Макарова стоил от 100 долларов, автомат Калашникова — 500 долларов.

Суд по вопросу незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов стал вторым в этом году — первый прошел в мае. Виновники получили наказание в виде четырех и двух лет лишения свободы соответственно.