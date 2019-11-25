Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку 2020 года от Демократической партии. Он намерен одержать победу над нынешним лидером страны Дональдом Трампом.

Бизнесмен пообещал «восстановить веру народа в мечту» и «изменить Америку».

«Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности позволит мне победить», — говорится в его Twitter.

77-летний Блумберг до 2018 года был членом Республиканской партии, но затем стал ключевым финансистом для демократов. Он занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год.

Личное состояние Блумберга оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.