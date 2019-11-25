Торги на бирже 25 ноября завершились ростом курса российского рубля до максимума за 62 дня, а доллар подскочил до максимума за 46 дней.

Валютная корзина сегодня подорожала сразу на 0,30% до максимального значения за два месяца. В сравнении с началом ноября стоимость корзины валют выросла на 0,23%, пишет select.by.

Доллар подорожал уже пятый раз подряд. Сегодня его курс подскочил на 0,0102 BYN до 2,0603 BYN/USD до максимума за полтора месяца.

Курс евро поднялся лишь на 0,0006 рубля до 2,2691 BYN/EUR, но сделал это уже седьмой раз подряд. Суммарный результат за это время составил +0,0115 BYN.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0098 BYN до 3,2314 BYN/100 RUB. Российская валюта подорожала третий раз и взлетела на максимум за два месяца.

Итоги минувшей недели 18—22 ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю девальвацией ко всем валютам:

— курс доллара +0,21%;

— курс евро +0,32%;

— курс российского рубля +0,41%;

— значение корзины валют +0,34%.